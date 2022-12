Inter | Inzaghi giustifica Fabbian | ‘È spento perché gioca da tanto’

(Di domenica 18 dicembre 2022) A margine della partita contro il Bari, il tecnico della Reggina, Filippo, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa,...

Fcinternews.it

È finita 1 - 1 la partita amichevole dell'in casa degli spagnoli del Real Betis . Le due reti sono arrivate negli ultimi minuti a pochi ...ai canali ufficiali del club allenato da SimoneL'seguirebbe anche gli italiani Vicario e Carnesecchi. Smalling per il 3 - 5 - 2 di SimoneLa società meneghina sarebbe intenzionata a puntellare la difesa visto che non sono stati ... GdS - Correa-Inter, siamo al bivio. Inzaghi rinunciò a Dybala e ha parlato al Tucu: il 2023 deve... “Sono molto felice, ho visto i numeri della gara. 13 tiri a 4 significa che la nostra supremazia è stata importante, Caprile nel primo tempo ha fatto un miracolo e credo che il nostro portiere non abb ...Possibile affare nel mercato di gennaio con Rugani e l'Inter protagonisti: intreccio con Gattuso e Inzaghi accontentato ...