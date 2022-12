Gf Vip | Antonino Spinalbese vuole abbandonare la casa | ' Pubblico odiatemi' Ecco cosa è successo

(Di domenica 18 dicembre 2022)lasciare ladel Grande Fratello Vip . Durante la scorsa puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5, l'hair stylist è finito in nomination ...

Libero Magazine

Spinalbese vuole lasciare la casa del Grande Fratello. Durante la scorsa puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5, l'hair stylist è finito in nomination ...Ecco i sei nominati al GF: Sarah Altobello,Spinalbese, Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Giaele De Donà e Patrizia Rossetti. Antonella ed Edoardo: confronto post diretta. Quanto visto ... Antonino Spinalbese lascia davvero il Gf Vip: la sua confessione GF Vip 7, Antonino, Attilio, Charlie, Giaele, Patrizia o Sarah: chi vuoi salvare Il SONDAGGIO, esprimi il tuo voto!Antonino Spinalbese vuole lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Durante la scorsa puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5, l'hair stylist è finito ...