Caos Libia | divisi su tutto | anche sull' estradizione dell' artificiere di Lockerbie

BlogSicilia.it

. Divisi su tutto, anche sull'estradizione dell'"artificiere" di Lockerbie. L'estradizione negli Stati Uniti dell'ex agente dell'intelligence libica Abu Agila Mohammad Masud Kheir al Marimi ,...... Alidoosti avrebbe " pubblicato contenuti falsi e distorti e incitato al". Il luogo della sua ... Iraq,, Somalia, Sudan, Siria e Yemen. Foto: Getty Libia a un passo dal caos istituzionale. Unsmil chiede governo tecnico e road map per le elezioni L’estradizione negli Stati Uniti dell’ex agente dell’intelligence libica Abu Agila Mohammad Masud Kheir al Marimi, sospettato di aver fabbricato la bomba che distrusse il volo Pan Am 103 sopra la citt ...Il rappresentante delle Nazioni Unite in Libia Bathily prova a tracciare un percorso per liberare il paese dallo stallo istituzionale ...