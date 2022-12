Torneo del panforte | in campo 32 squadre grazie a Porta Gavina - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

La WTA vira su unrelativamente recente, quello di Cluj - Napoca , subito impostosi all'attenzione di media e giocatrici dalla sua creazione.Le sfide proseguono fino a domani. In azione giocatori di tutte le età: alcune squadre arrivano anche da ... Torneo del panforte, in campo 32 squadre grazie a Porta Cavina Premiati dai tennisti i migliori tornei del 2022: festeggia Indian Wells, nominato miglior Masters 1000 per l'ottavo anno consecutivo ...Il Masters 100 della California vince il premio per l'ottavo anno consecutivo, record assoluto. Per il Club della Regina e per il '250' qatariota si tratta della quarta volta nella loro storia ...