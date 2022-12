Sci di fondo | sorpresa Federico Pellegrino | è nella startlist della sprint di Davos!

Leggi su oasport

(Di sabato 17 dicembre 2022) Notizia ache appare dallaa tecnica libera di Davos, in Svizzera., infatti, compare con il numero 11 nell’elenco dei partenti nelle qualificazioni, al via alle 11:15 per quanto riguarda gli uomini. Si tratta di una situazione del tutto non prevista fino a poche ore fa, perché il poliziotto di Nus era stato dato in Italia, ad assistere Greta Laurentnascitanuova vita. La situazione, però, non è ancora del tutto chiara. Sci di: a Davos ampio contingente italiano con De Fabiani e Mocellini. Non c’è Golberg, rinviato il rientro di Linn Svahn Questo perché ogni cosa, in considerazioneparticolare situazione vissuta da...