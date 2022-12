Occhio per occhio | la recensione | su Disney+ la folle serie di Takashi Miike

Leggi su movieplayer

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ladipertv coreana diretta dal maestro giapponese e basata su un popolare webtoon, all'insegna di una sana violenza di genere e risvolti fantastici. Una notte il giovane Ha Dong-soo viene rapito da una banda di trafficanti d'organi e il suo corpo, ormai apparentemente senza vita, predisposto per un'autopsia atta all'espianto. Peccato che durante l'intervento il ragazzo si risvegli improvvisamente, con le sue ferite che si rimarginano da sole in un batter d': spaventato e senza vista, in quanto gli sono stati estratti anche i bulbi oculari, riesce a recuperare unprima di fuggire completamente nudo lanciandosi dalla finestra. Come vi raccontiamo nella ...