La Gazzetta dello Sport

Quando Dzeko porta via l'ex laziale Luiz Felipe e libera lo spazio per inserirsi,riesce a incunearsi verso la porta creando sempre un po' di scompiglio. In una occasione la difesa andalusa ...CALHANOGLU 7,5 Non segna nessuno dei tre gol ma litutti: sul primo ruba la palla del ... Rui gli nega il 4 - 0 BASTONI 6 Tiene la posizione e chiudenel finale INZAGHI 7 La vittoria sulla ... Micki ispira, Darmian evita la sconfitta: una buona Inter pareggia col Betis