Meloni alla festa di Fdi a Roma | «Questi 10 anni una scommessa vinta»

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ovazione per la premier e leader di Fdi Giorgiaal suo ingresso nella tensostruttura allestita in Piazza del Popolo aper il decennale di Fratelli d'Italia. Il coro della platea...

Il Foglio

Riguardoquestione dei migranti, 'per le Ong stiamo pensandoridefinizione di un quadro di regole, si è parlato molto di codice di condotta. Pensiamo a qualcosa che possa trovare ingresso ...... governo KO su Pos, pensioni e contante: 'Mancano progressi sulle riforme strutturali' Mattarella boccia l'autonomia padana e chiedeil rispetto del Pnrr Crosetto oscura la: il ... Al governo Meloni sta riuscendo di imporre una nuova normalità Il primo ministro italiano, Giorgia Meloni, ha espresso le sue condoglianze per la morte di Sinisa Mihajlovic, scomparso dopo una lunga lotta contro il ...La premier alla kermesse che celebra i primi dieci anni del suo partito: "Possiamo diventare il grande partito conservatore italiano per il quale abbiamo lavorato. Su di noi racconto irreale, il conse ...