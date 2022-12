MARCO MENGONI a Sanremo con Due Vite

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 17 dicembre 2022) Sul palco della 73esima edizione del Festival divedremo anchecon il brano “Due”. Sono passati 10 anni da quando con il brano “L’essenziale” aveva vinto e conquistato 4 dischi di platino dei 66 in carriera.e negli stadi 13 anni di carriera, 7 album in studio e 9 tour live. Enon si ferma. L’8 luglio si apriranno nuovamente per il cantautore le porte dello stadio di San Siro per il gran finale live del tourNEGLI STADI 2023. Proprio al Meazza, infatti, lo scorso 19 giugno,si era esibito per la prima volta in uno stadio, collezionando un sold out davanti ad oltre 54 mila spettatori. San Siro sarà l’occasione per festeggiare e condividere ...