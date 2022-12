Focus tattico

Leggi su seriea24

(Di sabato 17 dicembre 2022) Prosegue la preparazione alla gara di Palermo: i rossoblù di mister Liverani sono scesi in campo questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini. La seduta è iniziata con degli esercizi di attivazione, poisulla tattica: flussi di gioco, lavoro situazionale e gare a tema. In conclusione una partita a ranghi misti giocata su campo ridotto. Personalizzato per Mancosu, Rog e Di Pardo. A riposo Barreca, bloccato da una gastroenterite. Domani, venerdì 16, il gruppo si allenerà al mattino. Alle 14.30 il mister incontrerà i media per presentare il match: la conferenza verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Club. Fonte articolo e foto: www.cagliaricalcio.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.