Firenze | tentano rapina minacciando con pittbul Turista in ospedale

(Di sabato 17 dicembre 2022) E' accaduto ieri sera, 16 dicembre 2022, intorno alle 22.30, in via Nazionale a. Per tentare unaavrebbero minacciato di aizzare un pitbull contro uninglese trentenne: l'animale ha poi azzannato alla gamba la vittima che è stata successivamente trasportata all'Santa Maria Nuova di. L'articolo proviene daPost.

