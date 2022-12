E' morto Sconcerti | aveva 74 anni

(Di sabato 17 dicembre 2022) Il mondo del giornalismo è in lutto per la scomparsa di Mario. Nato, a Firenze nel 1948, era in ospedale da alcuni giorni per accertamenti di routine e ha avuto un improvviso peggioramento delle condizioni di salute. Una delle firme più prestigiose e storiche dello sport italiano,74ed era ricoverato presso il Policlinico di Tor Vergata per accertamenti di routine. La sua carriera Cresciuto nel mondo dello sport grazie al padre Adriano procuratore di boxe, ha cominciato la carriera giornalistica al Corriere dello Sport a Firenze, passando poi a Milano e infine a Roma. Dal 1995 al 2000 è stato direttore del Corriere dello Sport, il suo primo giornale. Ha diretto anche il quotidiano Il Secolo XIX. Nella sua carriera ha lavorato anche con La Repubblica, La Gazzetta dello Sport e Il Corriere della Sera, con cui ...

Lutto nel mondo del giornalismo, è Mario. Aveva 74 anni. Era in ospedale da alcuni giorni a Roma. Nato a Firenze nel 1948, nella sua carriera ha diretto 'Il Secolo XIX' e il 'Corriere dello Sport'. Inoltre alla fine del ... Mario Sconcerti è morto a 74 anni: era in ricoverato in ospedale per accertamenti Lutto nel mondo del giornalismo. È morto all'età di 74 anni Mario Sconcerti, storico editorialista del Corriere della Sera.