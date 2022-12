Ucraina | ministro energia | ' danni a centrali nell' est e nel sud'

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Kiev, 16 dic. (Adnkronos) - "Leelettriche'est e nel sud del Paese sono state danneggiate". Lo ha scritto su Facebook ildell'dell'German Galushchenko, riferendosi agli attacchi massicci russi che stamattina hanno colpito il Paese. In precedenza, il vice capo dell'ufficio presidenziale ucraino Kirill Timoshenko aveva riferito su Telegram di blackout di emergenza a livello nazionale a causa di infrastrutture elettriche danneggiate in diverse regioni. Tutte le regioni ucraine sono in allerta per attacchi missilistici da questa mattina. Sono state segnalate esplosioni a Kiev e in altre città, seguite da interruzioni di corrente.

Adnkronos

...guerra tra Russia edè tutt'altro che sul punto di finire. Il presidente russo Vladimir Putin sta preparando una grande offensiva per l'inizio del nuovo anno: è quanto affermato dal...'E' importante non lasciare sola l'ma ha un'importanza anche superiore arrivare a un tavolo di pace, l'obiettivo principale è ... Lo afferma ildella Difesa Guido Crosetto al decennale ... Armi a Ucraina, Crosetto: "Aiuti secretati come in passato" Giorgia Meloni accoglie con grande soddisfazione l’accordo raggiunto con l’approvazione attraverso procedura scritta del pacchetto riguardante la tassazione ...Database “intelligenti” per nuovi (e massicci) reclutamenti mirati e gestione degli approviggionamenti non più affidata ai vertici militari ma alla burocrazia civile. Sono ...