Snowboardcross | Cervinia 2022 | doppiette per Austria e Francia Azzurri out ai quarti

OA Sport

In seguito a questo successo Trespeuch è salita in vetta alla classifica generale con 180 punti. Seconda l'australiana Josie Baff con 126 e terza la francese Manon Petit Lenoir con 109. La prima delle ...Grazie a questo successo Alessandro Haemmerle guadagna 12 posizioni in classifica generale e sale al secondo posto (118 punti) a 42 di distanza dal tedesco Noerl, primo con 160. Terzo invece Omar ... LIVE Snowboardcross, Cervinia 2022 in DIRETTA: Visintin e Sommariva all'attacco. Assente Michela Moioli Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Breuil-Cervinia è pronta a regalare due giornate di grande spettacolo agli amanti dello snowboard. Gli atleti hanno provato più volte la pista e oggi – giovedì 15 dicembre – hanno indossato il pettora ...