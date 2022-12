Sciopero contro manovra 2023 | Salvini | “Immotivato e ideologico”

TGCOM

Leggi anchemanovra 2023, Salvini: "Immotivato e ideologico" In Lombardia aderiscono alloi lavoratori di Atm.che potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle 18 ...Oggigeneralela manovra del governo in 11 regioni promosso da Cgil e Uil . Si è invece detta contraria alla mobilitazione la Cisl . "Loè sbagliato", ha detto il segretario ... Sciopero generale venerdì 16 dicembre contro la Manovra: "Rimettere al centro il lavoro" "Grazie al buonsenso di Cisl, Ugl e dei loro iscritti - inizia il tweet di Salvini - Non sostenendo uno sciopero immotivato e ideologico contro il governo, non complicheranno la giornata a milioni di ...Lunghe code in entrata a Milano in una giornata già molto complicata a causa dell'agitazione nel trasporto pubblico che ha costretto ancora più persone a ricorre all'auto per raggiungere il capoluogo ...