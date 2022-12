Salvioni | l’allenatore bergamasco che ha conquistato Nizza | “Mi acclamavano tutti”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 16 dicembre 2022) L’arrivo dell’Atalanta per l’amichevole fissata per venerdì 16 dicembre riporta aun po’ di Bergamo. Non per una questione di precedenti diretti con i nerazzurri, ma perché nella città francese proprio un allenatoreè stato acclamato dai tifosi e ha lasciato un segno in città. Parliamo di Sandro, oggi 69 anni, alla guida del club dal 2000 al 2002. Nella sua esperienza in panchina il tecnico originario di Gorlago ha lavorato nelle giovanili del Parma e con le prime squadre di Verona, Lumezzane, Ancona, Triestina, AlbinoLeffe, Cosenza, Monza e Lugano. Ha allenato Buffon, Belotti e Balotelli quando erano ancora in rampa di lancio. La sua migliore esperienza, però, rimane quella con ilin seconda serie francese, portato alla promozione in Ligue 1 nella sua seconda e ultima stagione. Dal ...