Pestaggi nel carcere di Sollicciano | nessuna tortura sui detenuti

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Non ci funeldi, in provincia di Firenze, il 27 aprile 2019. L’accusa di reato è stata derubricata in lesioni aggravate per gli agenti in servizio quel giorno. Tutti accusati delo di due. La decisione è arrivata a distanza di tre anni. A derubricare il reato, la giudice dell’udienza preliminare Silvia Romeo, che ha condannato l’ispettrice dele altri otto agenti a pene fino a 3 anni 6 mesi. Caduti alcuni episodi di falso e calunnia. Assolto un agente, che aveva chiesto l’abbreviato, e prosciolti due medici in servizio nel, accusati di aver raccontato un’altra versione su dueaggrediti. L’inchiesta partì l’8 gennaio 2020, quando furono arrestati l’ispettrice, l’agente Ponzo e ...

Fanpage.it

La procura aveva chiesto otto anni per l'ispettrice, ritenendola l'istigatrice dei, e pene tra 1 e 7 anni per gli altri imputati. L'inchiesta esplosegennaio 2020, con l'arresto della ...La procura aveva chiesto otto anni per l'ispettrice, ritenendola l'istigatrice dei, e pene tra 1 e 7 anni per gli altri imputati. L'inchiesta esplosegennaio 2020, con l'arresto della ... Pestaggi nel carcere di Sollicciano, agenti condannati per lesioni ... Firenze, 16 dicembre 2022 - Non ci fu tortura nel carcere di Sollicciano. Lo ha deciso il gup di Firenze Silvia Romeo che ha derubricato il reato contestato dalla procura in lesioni aggravate e ha con ...Al posto degli arresti domiciliari verranno sospesi per un anno dall'incarico. La vittima mostrò i segni durante un processo.