Pallamano | Supercoppa 2022 | a Chieti Conversano e Salerno vanno a caccia del tris Il programma della rassegna

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Manca sempre meno a uno degli eventi più attesi dell’anno. Mercoledì 21 dicembre infatti asi gioca ladiin cui si sfideranno le squadra vincitrici dello scorso Campionato con quelle che hanno trionfato in Coppa Italia. Si partirà alle ore 16:00 con la disputa valida per il trofeo femminile tra Brixen Südtirol e Jomi. Alle 18:00 invece sarà la volta di-Raimond Sassari.andrà adel terzo trionfo consecutivo dopo il successo del 2020 e del 2021. Situazione speculare rispetto a quella di, anche lei dominante nelle ultime due edizioni., European Cup: sarà Sesvete l’avversaria di Fasano ...

La Gazzetta del Mezzogiorno

... la Jomi Salerno sarà ora chiamata a centrare il primo obiettivo della stagione: appuntamento per lail prossimo 21 dicembre ne "La Casa della" di Chieti per la gara che vedrà le ...... la Jomi Salerno sarà ora chiamata a centrare il primo obiettivo della stagione: appuntamento per lail prossimo 21 dicembre ne 'La Casa della' di Chieti per la gara che vedrà le ... Pallamano, Conversano cerca il riscatto contro il Cassano Magnago