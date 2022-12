Entilocali-online

Unadi 58 anni è morta questa mattina alla stazione di Lambrate, a, dopo essere stata travolta da un treno. L'incidente è avvenuto attorno alle 6, al binario 11. Chiusi e poi riaperti i ...È successo nell'appartamento dellain via Giovanna D'Arco a Villabate , paese alle porte di ... Leggi Anche, morto il medico colpito con un'accetta nel parcheggio del Policlinico San Donato ... Milano, donna travolta e uccisa da treno in stazione Lambrate 10 ragazzi mandati in un resort in Messico scoprono che devono mettersi a lavorare. Altro che Margarita a bordo mare ...Stamattina una donna è morta alla stazione di Lambrate investita da un treno. La tragedia si è consumata al binario 11. Sul posto 4 mezzi dei vigili del ...