Enci Winner | pets show con 9mila cani in Fiera Milano

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Fino a domenica 18 dicembre la la più importante esposizione italiana dell’anno e tra i più prestigiosi eventi cinofili al mondo. In palio il titolo del Best in2022. Novità di questa edizione ilon Christmas, villaggio natalizio dove fare acquisti e regali. Visite guidate con esperti per scoprire le 400 razze presenti e spettacoli con gli sport cinofili

Il riconoscimento è arrivato dall'XI rapporto nazionale 'Animali in Città', presentato questa mattina 16 dicembre, in occasione dell'evento internazionale2022, organizzato dall'Ente ...Fiera Milano è pronta ad ospitare la prossima edizione di2022, esposizione canina organizzata dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana. L'esposizione sarà ospitata nei padiglioni 13 e 15 a Fieramilano - Rho dal 16 al 18 dicembre 2022. "Se la ... Fiere: a Milano apre Enci Winner, oltre 400 razze in mostra ... Fino a domenica 18 dicembre la la più importante esposizione italiana dell’anno e tra i più prestigiosi eventi cinofili al mondo. In palio il titolo del Best in Show Enci Winner 2022. Novità di questa ...La cinofilia si è data appuntamento a Milano, all'Enci Winner 2022, la più importante esposizione canina italiana dell'anno e tra i più prestigiosi eventi cinofili al mondo. (ANSA) ...