Becker rilasciato | è tornato in Germania dopo 8 mesi di carcere

Corriere della Sera

Dopo 8 mesi di carcere Borisè statodalla prigione britannica dove stava scontando una pena legata alla bancarotta del 2017 e verrà espulso dal Regno Unito e, secondo il suo avvocato, è di ritorno in Germania. ...Trascorsi quasi 8 mesi nel penitenziario britannico, l'ex tennista è statooggi, come riportano i media inglesi e tedeschi. Guai per Boris: l'ex tennista condannato per bancarotta ... Boris Becker rilasciato dal carcere inglese, sarà estradato in Germania. La madre: «Il mio regalo di Natale» Condannato per bancarotta fraudolenta, Boris Becker ha trascorso quasi 8 mesi dietro le sbarre del carcere di Huntercombe. Oggi l'espulsione dal Regno Unito e l'estradizione in Germania ...Dopo otto mesi di carcere per reati finanziari, il vincitore di sei tornei del Grande Slam ha fatto rientro in Germania ...