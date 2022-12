Almanacco del 16-12-2022 ore 07 | 30

Scrivo Libero

18:15 - Tg2 18:40 - Rai Tg Sport Sera 19:05 - Telethon 2022 19:50 - Drusilla e l'giorno dopo 20:30 - Tg2 21:00 - Tg2 Post Rai 3 19:00 - Tg3 19:30 - Tg Regione 20:00 - Blob 20:15 - Nuovi ...A Timioara in Romania, la cittadinanza scende in piazza per protestare contro il tentativogoverno di trasferire con la forza il pastore protestante di origine ungherese, László Tkés. La ... Almanacco del 16 dicembre 2022 Torna, come ogni anno, l’appuntamento con l’esclusivo omnibus dedicato allo sport più amato e seguito: classifiche, profili, statistiche e curiosità. E, per la prima volta, spazio al Fantacalcio! È gi ...Almanacco Illustrato del Calcio 2023, edito da Panini: lo trovi in edicola, in libreria, su Panini.it e su tutti gli store online.