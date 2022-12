Sci Alpino | Sofia Goggia domina la seconda prova di discesa a St Moritz Bene Curtoni | sesta con una porta saltata

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Se nella primacronometrata dellalibera di St.il miglior tempo era stato fatto segnare a sorpresa da Isabella Wright, nellaodierna di sorprese non ce ne sono state:ha letteralmente fatto il vuoto alle sue spalle. Scesa col pettorale numero 8, la bergamasca non ha avuto rivali nella. La più vicina all’azzurra è stata Lara Gut-Behrami, con un distacco di 1”10 al traguardo. La differenzal’ha fatta nella parte centrale, dove, tra terzo e quarto settore, ha dato quasi 1? di distacco ad ogni avversaria. Le uniche a rimanere sotto il secondo di distacco in quella parte di percorso sono state Joanna Haehlen e Nina Ortlieb, che hanno preso “solo” 98 ...