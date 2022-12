Roma | da 40 anni i vigili hanno la tessera per lo shopping in Vaticano E chi è andato in pensione non l' ha restituita

RomaToday

Una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 7 è Milena Miconi . La gieffina, oggi, 15 dicembre 2022, compie 51, è nata anel 1971. Entrata da pochissimi giorni nella casa più spiata d'Italia, la showgirl ha voluto farsi conoscere dai suoi compagni d'avventura. Milena, infatti, ha cominciato a parlare ...... già annunciato e poi accantonato col passare degli. Maria Elena Boschi e Berruti in vacanza a ... Maria Elena Boschi sarebbe a lavoro per terminare l'arredamento della sua nuova casa a, dove ... Rider investito e ucciso a Roma: il giovane che lo ha travolto positivo al test della droga Sessant’anni di "Il Sorpasso" Una “clacsonata” stordente e arrembante, annunciava l’arrivo di un folle al volante della Lancia Aurelia Spider, che partita da Roma infrangeva la sua corsa in un ...L'Italia deve pertanto prendere l'importante decisione di interrompere le relazioni diplomatiche con la Repubblica islamica ed espellere l'ambasciatore iraniano a Roma. La nostra ambasciata ... e ...