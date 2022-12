Napoli pronto all' assalto | Bereszynski arriva subito

... cosciente del ruolo che lo attende e soprattutto capace di essere "all'uso". Tutti contenti ... Per ilavere uno come Bereszynski dietro Di Lorenzo vorrebbe dire "cautelarsi", per di più ...Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano le mosse di gennaio delcon la Sampdoria .un triplice scambio che può chiudersi già nelle prossime ore.: scambio con la Sampdoria Calciomercato- Aggiornamenti di mercato sulda Sky Sport ...L’esterno della Sampdoria da gennaio come vice Di Lorenzo. A Genova Zanoli. Sirigu verso Salerno. Torna Contini ...Raid di una baby gang: immigrato preso a pugni. L’uomo è caduto rovinosamente a terra e ha riportato ferite alla bocca e fratture al volto. La ...