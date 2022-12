La Bce innalza i tassi d' interesse del 5%

...con le raccomandazioni specifiche per Paese riguardano in particolare una disposizione che...la spesa corrente" data l'inflazione elevata e le misure di politica monetaria adottate dalla. "...Nel frattempo, le aspettative d'inflazione restano ancorate al targetdel 2% anche per il medio ... Questa divergenza dei tassii loro costi in misura più che proporzionale ai ricavi. Per ...La Bank of England oggi ha innalzato il tasso d'interesse principale di 50 punti base e segnalato che saranno necessarie ulteriori strette ...(Teleborsa) - L'obbligazionario italiano è in netto ribasso dopo che la BCE ha deciso di innalzare di 50 punti base i tre tassi di interesse di riferimento e di iniziare a ridurre il portafoglio del..