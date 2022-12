Istat | nel terzo trimestre disoccupati sotto i 2 milioni

(Di giovedì 15 dicembre 2022) ROMA – Gli occupati in Italia nel2022 sono diminuiti di 12mila unità rispetto al secondo (-0,1%) attestandosi a quota 23.126.000, a seguito della diminuzione dei dipendenti a termine (-59 mila), non compensata dall’aumento di quelli a tempo indeterminato (+34mila) e degli indipendenti (+12 mila). Lo rileva l’, spiegando che sulla base dei dati non destagionalizzati si è avuto un aumento di 247mila occupati suldel 2021. Diminuisce sulprecedente anche il numero di(-52 mila, -2,6%) portando i senza lavoroi dueper la prima volta dal 2011. Rispetto al2021 isono diminuiti di 284mila ...

Applicando l'adeguamento, il ticket giornaliero salirà da 7 a 7,60 euro , mentre quello ... Secondo le previsioni, però, l'incasso aggiuntivo degli aumenti sul trasporto urbano2023 ...Un'analisi quella del Centro Studi Cna Marche su dati, che evidenzia come gli occupati ...mese di dicembre le entrate previste saranno 7.410 ( - 1,1). Entrate destinate per quasi la metà a ...Le esportazioni della provincia di Siena , sulla base dei dati provvisori pubblicati dall’Istat, si sono attestate nei primi nove mesi del ...Per la sicurezza stradale i giorni scorsi sono stati particolarmente drammatici. Diversi incidenti, infatti, si sono fatti largo addirittura nell’apertura dei telegiornali per la violenza ...