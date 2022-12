Fuorigioco semiautomatico | in Serie A il via nel ritorno

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Un piccolo rinvio. È questo quello che chiede la FIGC alla LegaA per quanto riguarda l’introduzione delautomatico. Il presidente Casini aveva annunciato come laA sarebbe stata, dopo l’introduzione del VAR, il primo ad adottare il il SAOT appunto, acronimo di “Semiautomated-offside Technology“. Ma ora è la FIGC a porre L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

La FIGC ha reso noti i tempi per l'utilizzo delnelle partite di campionato di Serie A Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ilverrà ufficialmente introdotto ...Non solo l'introduzione deldal 4 gennaio. Ieri in commissione si è parlato della possibilità di introdurre il challenge, vale a dire l'intervento a chiamata del Var, ...Sabato ci sarà una riunione a Lissone degli arbitri per fare l'ennesima esercitazione al fine di utilizzare il prima possibile questo sistema ...Tutto pronto, la Serie A si sta preparando al fuorigioco semiautomatico. Sabato ci sarà una riunione a Lissone degli arbitri per fare l'ennesima esercitazione al fine di utilizzare il ...