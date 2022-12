Francia-Marocco | dopopartita di fuoco | morto un 14enne a Montpellier Scontri a Parigi e a Nizza

Di fronte si troveranno l' Argentina di Messi, che in semifinale ha avuto la meglio sulla Croazia e ladi Mbappé , che ieri ha messo fine al sogno del. L'Albiceleste proverà a ......il terzo e quarto posto tra Croazia e. Guardando le quote scommesse in merito al vincitore dei Mondiali 2022, quello che salta subito all'occhio è il sostanziale grande equilibrio tra...Voti e giudizi della seconda semifinale del Mondiale: giocate sopraffine e accelerazioni per Mbappé, Ounahi non è più una sorpresa (di Fabio Riva) ...Theo Hernandez esagerato ieri sera in Francia-Marocco, autore di un gol e di una partita in linea con le sue migliori prestazioni.