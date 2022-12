Eden Hazard libero a gennaio | ciao Real | occasione per le italiane?

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Un talento che era nato tra Lille e Chelsea che si è spento progressivamente per mancanza, oggettiva, di attitudine a lavoro e concentrazione. Un grande peccato, ovviamente, per tutto l’universo calcistico che avrebbe potuto godere delle giocate di un calciatore che nei suoi momenti migliori ha illuminato le scene di Stamford Bridge vestendo la maglia dei Blues e che ha condotto i mastini francesi, insieme a compagni davvero forti, verso la conquista della Ligue 1. Tutto evaporato, soprattutto analizzando il suo momento attuale:ha detto addio recentemente alla Nazionale belga ed è pronto a salutare anche ilMadrid. Il belga potrebbe diventare una scommessa per la Serie A?, ilMadrid spinge per l’addio a: pronte le squadre ...

- 100 (19%) 5. Neymar - 87 (28%) 6. Robert Lewandowski - 86 (17%) 7. Harry Kane - 79 (21%) 8. Kevin De Bruyne - 76 (18%) 9. Gareth Bale - 73 (17%) 10. Luis Suarez - 72 (16%) Argentina ...è fuori dai piani del Real Madrid e lascerà la Spagna, con un'idea chiara in testa: stando a L'Equipe , il belga è attratto dalla possibilità di giocare in MLS .Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...