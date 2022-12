DIRETTA | Linee Programmatiche del Ministero dell’Istruzione e del Merito | l’audizione del Ministro Valditara in Parlamento VIDEO

Tecnica della Scuola

... ed in particolare la struttura di Medicina interna ,dal Prof. Francesco Dentali, come ... secondo le attualiguida delle Società scientifiche nazionali ed internazionali. Nel dettaglio, ...( COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN) Oms: rialzo casi in Cina precede revoca restrizioni ... Strade deserte sono state segnalate anche nella metropoli di Guangzhou, dove letelefoniche dedicate ... Il ministro dell'Istruzione Valditara parla delle linee programmatiche della scuola - DIRETTA ore 13.00 Giovedì 15 dicembre, alle ore 13, presso l’Aula Convegni di Palazzo Carpegna, al Senato, le Commissioni riunite Cultura di Senato e Camera svolgono il seguito dell’audizione del Ministro dell’Istruzio ...