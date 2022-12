Chiara Rabbi commenta l’ingresso al GF Vip del suo ex Davide Donadei | dura stoccata FOTO

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Come tutti i telespettatori del GF Vip avranno avuto modo di apprendere,è annoverato tra i futuri concorrenti del reality show. Il ragazzo dovrebbe varcare la soglia della porta rossa nel corso delle prossime puntate. Dal momento in cui è stata diffusa tale notizia, sul web hanno cominciato a svilupparsi anche una serie L'articolo proviene da KontroKultura.

Per il ristoratore pugliese, fino a poco tempo fa fidanzato con l'ex corteggiatrice, si tratta del primo reality show della sua carriera televisiva. Secondo indiscrezioni Donadei entrerà ...... Campo Carlo Magno ospiterà il fondo mentre la Val diil biathlon, a Pellizzano gareggeranno ... I ragazzi saranno accompagnati dai tecnici Paolo Sterpa per l'artistico, Carlo Brizzi e...Davide Donadei dovrebbe presto varcare la soglia della porta rossa del Gf Vip, ma come ha preso la notizia l'exDavide Donadei e Chiara Rabbi hanno messo la parola fine sulla loro relazione. Cosa sarà successo tra i due Scopriamolo all'interno!