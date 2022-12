Variazione orario Palermo-Cagliari e Genoa-Frosinone

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La Lega Serie B, in accordo con le società coinvolte, comunica il cambio didi due gare di domenica 18 dicembre valevoli per la 18a giornata della Serie BKT:si giocherà alle 18,45 mentrealle 20,45. Leggi il Comunicato ufficiale Fonte articolo e foto: www.legab.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

