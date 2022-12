Traffico Roma del 14-12-2022 ore 11 | 30

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Luceverdemai trovati dalla redazione non molte le novità resta decisamente trafficato l’intero percorso del raccordo anulare in carreggiata interna abbiamo code tra Nomentana e Tiburtina e successivamente tra la casa di nel uscita Laurentina sempre in interna da registrare un incidente tra Boccea Casal del Marmo Ci sono code verso la Cassia code pertra sala e Flaminia in carreggiata esterna ancora incolonnamenti tra Laurentina e la Tuscolana in tangenziale permangono cose a partire dall’ uscita Salaria se non lo svincolo per i vari campi sportivi in direzione stadio lì poi sul tratto Urbano dellaL’Aquila abbiamo code da Portonaccio la tangenziale est al centro ancora crude sul lungotevere tra l’isola Tiberina e Castel Sant’Angelo nelle due direzioni ancora code sulla Cassia tra loggiato e la Giustiniana con in ...

Il tempo d'attesa per i mezzi pubblici ae nel Lazio è peggiorato rispetto all'anno scorso: ... con conseguente aumento del, non è una giustificazione. Tanto che il confronto con le altre ...Attualmente, all'interno del tratto chiuso, ilè bloccato e si registrano 6 km di coda in direzione. In direzione Firenze iltransita su una sola corsia e si registrano 3km di ... Traffico Roma del 14-12-2022 ore 10:00 - RomaDailyNews Poco dopo le 07:15, sull’autostrada A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Orte e il bivio con la D18 Diramazione Roma Nord in direzione Roma, per un incidente avvenuto ...Si tratta di un edificio privato in via Licata in centro città. La polizia municipale ha predisposto un’ordinanza per modificare la viabilità della zona ...