Silvio Orlando conquista il Donizetti e si commuove

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Bergamo. “Signore e signori, mi dispiace interrompere il chiacchiericcio in sala, che è una meraviglia, ma stiamo per iniziare”. Il palco con la scenografia allestita non è ancora visibile. Lui, l’attore che tra poco andrà in scena, si schiarisce la voce e si rivolge al pubblico senza vederlo. “Sonoe vi parlo da dietro il sipario. Lo spettacolo durerà un’ora e trenta. Un tempo sostenibile, in cui potete spegnere i telefoni perché potete fare a meno del mondo e il mondo può fare a meno di voi”. “Se proprio non riuscite a staccarvi dai cellulari non preoccupatevi, in tal caso ricominceremo da capo. Svuotiamo la testa e riempiamo i teatri”. A volte basta poco per catturare l’attenzione eha scelto la schiettezza, un’arma potentissima, per mettere in chiaro le cose fin da subito: “La vita ...