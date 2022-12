Qatargate | all’origine delle indagini spunta un collaboratore di Panzeri non rinnovato E lo scandalo tocca altri Paesi del Golfo

Leggi su open.online

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Da Strasburgo – Non sono solo le stanze chiuse con i sigilli e l’attesa per nuove sospensioni tra i socialisti europei ad agitare la sessione plenaria del Parlamento europeo. Dopo la conferenza stampa del vice presidente della Commissione Ue Margaritis Schinas la sensazione è che lopassato alla storia come– che ha portato finora all’arresto di quattro persone e alla rimozione dalla carica di vicepresidente della greca Eva Kaili, accusati di aver ricevuto pressioni dal Paese arabo per influenzare le scelte del Parlamento europeo – sia solo all’inizio. E che dalle aule di Strasburgo potrebbe arrivare presto a quelle della Commissione europea di Bruxelles. Schinas, finito nelle polemiche per le sue posizioni mutate (e i suoi tweet) a favore del Qatar, a Strasburgo ha respinto tutte le accuse, affermando caustico: «Ho ricevuto in dono ...