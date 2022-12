Ornella Vanoni | «Quando le donne stavano più zitte scopavano di più Oggi parliamo troppo»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il Fatto Quotidiano intervista. Dopo l’incidente al femore, è di nuovo in tour e lo riprenderà nel 2023: prima data il 12 gennaio a Bologna, per poi spostarsi a Torino, Perugia, Firenze e Genova. Quanti amori veri ha avuto? «Due. Uno è Gino Paoli. L’altro un avvocato, poco noto. Non fa gola a voi giornalisti». Al concerto di Roma dell’altra sera ha detto che le ragazze dinon scopano come lefacevano una volta. Larivendica la sua frase. «È vero. Non trovano compagni, i maschi sono diventati timidi. Il guaio è sortonoiabbiamo cominciato a parlare. Stavamo più. E ci si divertiva». Sul Me too: «Ci sono stati casi tragici. Però se penso a quell’attrice italiana che ha dato ...