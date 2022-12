Nek | trent’anni al top | Queste immagini vi faranno venire nostalgia

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Nek festeggia i suoi 30 anni di carriera e i fan non potevano essere più felici di così. Eppure ci sono alcunedavanti alle quali è impossibile non provare, le avete viste? Il rinomato cantante non smette mai di avere tutti gli occhi puntati su di sé. Per questa volta al centro dell’attenzione è finita la sua carriera e non solo, guardate. Nek (www.periodicoitaliano.it)Con la sua voce inconfondibile fondibile, Nek si annovera di diritto tra i maggiori cantanti che il panorama musicale italiano abbia mai avuto. Nel corso degli anni l’artista originario dell’Emilia-Romagna è riuscito a costruire una carriera unica nel suo genere, grazie al talento incredibile che ha fatto sognare milioni di ascoltatori. Le sue canzoni, realizzate da solo o in collaborazione con i big della musica nazionale, hanno conquistato non solo i ...