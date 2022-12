Milanese | Se il Napoli vince o perde lo Scudetto non dipenderà certo da questa sosta

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Mauro,ex calciatore del,ha parlato a Radio Punto Nuovo,nel corso di Punto Nuovo Sport Show,di seguito le sue dichiarazioni : " Con Bereszynski la rosa delsi completerebbe ulteriormente e parliamo di una squadra già lanciatissima per lo. Stavolta la sensazione che danno gli azzurri è di una realtà che può davvero arrivare fino in fondo. Alla ripresa ovviamente ci saranno delle incognite, ma vale per ilcome vale per tutti. Può incidere sia positivamente che negativamente, ma a questo livello si commettono pochi sbagli in preparazione. Se illononda. Brozovic? Chiaro ...