Maltempo | Rfi | ' al Nord attivata fase di preallerta piani neve e gelo'

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Milano, 14 dic. (Adnkronos) - In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione civile che prevede per la giornata di domani, giovedì 15 dicembre, nevicate e possibili gelicidi in diverse regioni delItalia, Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs) ha attivato ladideiin Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. In particolare in Liguria e in basso Piemonte, a seconda dell'evoluzione delle condizioni meteorologiche e soprattutto dei fenomeni di gelicidio, potrebbe essere ridotto il servizio ferroviario su alcune linee (Genova-Ovada, Genova-Busalla, Genova-Arquata, Genova-Milano via Mignanego, la Pontremolese e l'Alessandria-San Giuseppe di Cairo). Per far fronte in maniera ...