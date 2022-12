Fusione nucleare | arriva l’annuncio Usa | “Una svolta storica”

Leggi su inews24

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Era stata un’indiscrezione fino ad alcuni giorni fa, fino alla conferma:“una” che riguarda lae che “potrebbe rivoluzionare il mondo”.ufficiale è girato dai dirigenti americani in una conferenza stampa a Washington. Per la prima volta al mondo in un laboratorio della California è stato fatto un esperimento di L'articolo proviene da Inews24.it.