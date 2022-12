Avatar | la via dell’acqua sta già nuotando verso gli Oscar

(Di mercoledì 14 dicembre 2022): La vianon è ancora uscito, ma ha già fatto il botto nella stagione dei premi di quest’anno. Il sequel del film d’azione di James Cameron,del 2009, ha ricevuto una nomination ai Golden Globe per il miglior film drammatico quando lunedì sono state annunciate le candidature, oltre a una serie di altri riconoscimenti che sono considerati pietre miliari per gli Academy Awards del prossimo anno. Nomination: La viaè riuscito ad assicurarsi due nomination ai Golden Globes di quest’anno, una per il film drammatico e l’altra per Cameron nella categoria Miglior regista. La scorsa settimana, inoltre, il film è stato nominato tra le migliori scelte dell’anno da AFI e National Board of Review. Anche se il successo della stagione dei premi non sempre si traduce ...

Per piegare l'acqua al suo volere e gestirla nelle immagini ha speso i soldi della major come nessuno prima di lui (facendogliene anche guadagnare come nessun altro) ma alla fine con: La...Tutto il progetto è iniziato nel 2018, circa un anno dopo l'inizio della produzione de "Ladell'... il pianeta in cui si svolge: qui i Na'vi cavalcano incredibili creature volanti chiamate ...Abbiamo visto Avatar: La Via dell'Acqua (noto anche come Avatar 2) all'Arcadia di Melzo, Sala Energia, ed è stata un'esperienza sconvolgente. Cameron stabilisce ancora una volta un punto di riferiment ...Avatar torna al cinema con il film sequel La via dell'acqua. Ma James Cameron ha pensato anche ad una o più scene post-credit