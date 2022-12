Atalanta | Hjulmand a centrocampo? Ecco perché è un buon giocatore | ed ecco perché non servirebbe a meno che

La Roma fa sul serio per Morten. Il centrocampista danese del Lecce è stata una delle sorprese di questa prima parte del ...propria asta visto che sulle sue tracce si è avanti anche l'. ......momento opportuno per sondare la pista che porta al centrocampista danese del Lecce Morten. In Italia, oltre alla Roma, si è fatta avanti anche l'. E cresce la fila degli estimatori a ...Interesse anche dei nerazzurri per un centrocampista emergente del campionato italiano. Ma chi ce l’ha è disposto a mollarlo Ci mancava solo il braccio di ferro di calciomercato. In un ruolo per di p ...All’Atalanta piace il danese del Lecce Morten Hjulmand. Il suo nome è spuntato, o meglio rispuntato, un po’ a sorpresa tra chi frequenta Zingonia e si interessa di mercato. Il giovane centrocampista g ...