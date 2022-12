La Gazzetta dello Sport

Sabato al Maradona c'è un'amichevole tra Napoli e Villarreal. Per Raul"la partita del cuore", definizione sua. L'ha organizzata lei Raul ride. "No, no. Però quando mi hanno dato la notizia sono stato felicissimo, e a casa ancora di più. Di solito la famiglia non ...Sabato al Maradona c'è un'amichevole tra Napoli e Villarreal. Per Raul"la partita del cuore", definizione sua. L'ha organizzata lei Raul ride. "No, no. Però quando mi hanno dato la notizia sono stato felicissimo, e a casa ancora di più. Di solito la famiglia non ... Albiol riabbraccia Napoli: "Squadra da scudetto, e in Europa è al top" Sabato arriva al Maradona con il Villarreal: "Kvara fantastico, Kim mi ha sorpreso. Può essere un anno molto bello, anche in Champions" ...Il Napoli giocherà col Villareal: biglietti in vendita, ufficializzata la data 17 dicembre 2022 ore 20.30. Questa volta indosseranno la maglia del Sottomarino giallo del Villareal e giocheranno in ami ...