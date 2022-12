Milan | Kalulu | «Siamo contenti di essere tornati»

: Tatarusanu;, Gabbia, Tomori, Pobega; Tonali, Vranckx; Saelemaekers, Adli, Rebic; Origi. A disposizione: Mirante, Jungdal, Diaz, Bakoune, Bennacer, Bozzolan, Krunic, Lazetic, Thiaw, ...Commenta per primo Prima del match contro l'Arsenal, il difensore del, ha parlato a Sky: 'Le due - tre settimane di riposo sono state importanti, la stagione sarà lunga e la prima parte è stata intensa . Ho trovato la squadra pronta per lavorare, sono ...55' Cambio nel Milan: fuori Origi, dentro Lazetic. 51' Milan che fa la partita, l'Arsenal aspetta nella propria metà campo. 48' Destro dalla distanza di Brahim ...Milan-Arsenal è un incontro amichevole che rientra nel torneo “Dubai Super Cup” in svolgimento a Dubai. Si giocherà questo pomeriggio alle 15:00 e sarà trasmesso sia in TV sia in streaming in diretta ...