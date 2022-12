Mihajlovic | 24 anni fa entrò nella storia | tripletta su punizione | mai nessuno come lui in Serie A

(Di martedì 13 dicembre 2022) Nel giorno in cui il mondo del calcio (e non solo) è in ansia per le condizioni di salute di Sinisa, per lui ricorre una data che lo ha iscrittodellaA . Il 13 dicembre ...

E quel giorno di 24fa, Ferron capì perfettamente di cosa era capace Sinisacon il pallone. In realtà anche Beppe Signori , un altro gigante del nostro campionato, nella sua carriera ...Fan preoccupati per Sinisa. L'allenatore, da treimpegnato nella lotta contro la leucemia, è stato citato da Clemente Mimun . È lui, con un tweet, a preoccupare gli italiani. Il direttore del Tg5 ha infatti ...C'è un po' di preoccupazione per Sinisa Mihajlovic, l'ex calciatore di Lazio, Sampdoria e Inter e fino a pochi mesi fa allenatore del Bologna, che ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...