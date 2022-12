LIVE Argentina-Croazia 3-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Messi illumina | l’Albiceleste domina e va in finale!

Leggi su oasport

(Di martedì 13 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPAGELLE22.02 Per questa sera è tutto; grazie per aver seguito con noi la prima semifinale deitra, vinta nettamente dal. Un saluto e un augurio di un buon proseguimento di serata a tutte e a tutti. 22.01 Strabiliante Lionel, decisivo Julian Alvarez, grande prestazione dell’; ladeve accontentarsi di competere per la finale per il terzo posto in programma sabato. 21.58 Trascinata da Lionel, l’merita,in campo ai danni di unamai pericolosa di fatto e conquista la finale, attendendo ...