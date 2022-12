Edoardo Donnamaria sintetizza perfettamente quello che Attilio Romita è stato | il discorso impeccabile

(Di martedì 13 dicembre 2022) Nella puntata del 12 dicembre 2022 del Grande Fratello VIP 7,ha avuto finalmente la giusta lucidità che troppe volte perde a causa della sua storia con Antonella Fiordelisi. Questa volta ha tenuto il punto e dopo aver sentito le parole di, nei confronti di Sarah Altobello, ha fatto unche prima di tutti, all’ex giornalista, avrebbe dovuto fare il conduttore. Ma ormai da Signorini non ci aspettiamo nulla. Fortunatamente, le parole disono arrivate al pubblico, anche se ilaveva fatto nel corso della pubblicità ( chi era sintonizzato sul canale 55 ha avuto modo di ascoltare il suoin modo integrale) e non su Canale 5. Ha poi ripreso parola anche in diretta, ...

Ennesimo litigio al Grande Fratello Vip : dopo l'ultima puntata del reality show di casa Mediaset , i telespettatori hanno assistito all'ennesima brutta discussione trae Antonella Fiordelisi . Gf Vip, Katia Ricciarelli: imbarazzo per l'esibizione. Ironia sui social: 'Povera Francesca Cipriani' VIDEO GF Vip, Attilio Romita scarica Sarah Altobello: '...Charlie Gnocchi eliminato o quasi, torna in gioco mentre a finire in nomination sono Attilio Romita, Daniele Dal Moro,e Sarah Altobello , a chi toccherà questa volta uscire dalla ...Partiamo per ordine e scopriamo ogni singolo voto: Antonino ha votato Edoardo Donnamaria Oriana ha mandato in nomination Attilio Patrizia ha condannato al televoto Giaele Luca Onestini ha scelto di ...Ennesimo litigio al Grande Fratello Vip: dopo l’ultima puntata del reality show di casa Mediaset, i telespettatori hanno assistito all’ennesima brutta discussione tra Edoardo Donnamaria ...