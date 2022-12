Ciclismo | Van der Poel assolto in appello per lite in Australia

(Di martedì 13 dicembre 2022) Cancellati le multe e il divieto di entrare nel Paese per tre anni. LONDRA (INGHILTERRA) - Secondo quanto riporta oggi "The Daily Telegraph", si chiude per Mathieu Van deruna pagina controversa. ...

der Poel, secondo la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto pagare due multe da 1.500 dollari australiani a due giovani ragazze con le quali aveva avuto una animata discussione. In più all'...Mathieuder Poel è stato assolto a pochi mesi dal litigio nell'albergo a Brighton Les Sands, in Australia, con due adolescenti che lo avevano disturbato alla vigilia della prova in linea dei Mondiali su ...El ciclista colombiano Miguel Ángel 'Superman' López anunció que defenderá su inocencia en los estrados judiciales luego de que el equipo Astana rescindiera su contrato al encontrar posibles conexione ...Cancellati le multe e il divieto di entrare nel Paese per tre anni.LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Secondo quanto riporta oggi 'The ...