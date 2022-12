Calcio | presidente Federcalcio Brasile | ' decido io nuovo ct | nessuno dirigente autorizzato a parlare'

(Di martedì 13 dicembre 2022) San Paolo, 13 dic. - (Adnkronos) - "Non parlo di questo argomento nemmeno con la mia famiglia. Deciderò io il nome e per questo nessunfederale èdel futuro della Seleçao. Chi lo fa, sta dicendo il falso". Lo dice ildella Federbrasiliana (Cbf) Ednaldo Rodrigues in merito alla scelta del prossimo ct e del prossimo direttore tecnico che dovranno prendere il posto di Tite e Juninho Paulista. Fra le varie ipotesi per la panchina c'è anche il nome di Carlo Ancellotti, ora al Real Madrid.

... per ora non ho autorizzato nessuno, all'interno e al di fuori della federazione, a contattare a nome del Cbf qualsiasi allenatore o professionista del calcio per la Seleçao con l'obiettivo